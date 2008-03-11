Голові СБУ повернули вкрадені кредитки та права

В одному з житлових будинків у центрі Києва було знайдене портмоне з посвідченням водія та кредитними картками Ощадбанку, викрадене 8 березня у фітнес-центрі одного зі столичних готелів у т.в.о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, особисті речі В.НАЛИВАЙЧЕНКА були знайдені поруч із робочим місцем консьєржа будинку.

«В.НАЛИВАЙЧЕНКО впевнений, що на викрадачів вплинув широкий розголос в ЗМІ цього прикрого інциденту», – зазначають у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Шевченківське районне управління міліції міста Києва порушило кримінальну справу за фактом крадіжки особистих речей у В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

Раніше т.в.о. голови СБУ подав заяву до міліції за фактом викрадення в нього гаманця.

«У мене поцупили гаманець. Як громадянин України я подав заяву у міліцію», – сказав журналістам В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як писала газета "Комсомольская правда в Украине" у номері від 11 березня, у В.НАЛИВАЙЧЕНКА в столичному готелі Hyatt Regency 8 березня нібито вкрали гаманець, у якому було 400 доларів, дві банківські картки і водійське посвідчення.