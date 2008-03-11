Луценко: якщо УБОЗ дублюватиме карний розшук, для нього це погано скінчиться

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає співробітників Управління боротьби з організованою злочинністю не дублювати функцій карного розшуку, а більш ефективно виконувати свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Києві, представляючи особовому складу ГУБОЗ МВС України нового начальника - Володимира БЕДРИКІВСЬКОГО, який одночасно є першим заступником міністра внутрішніх справ України.

«Я не прихильник ліквідації УБОЗу… Але якщо УБОЗ займатиметься тим, чим повинен займатися кримінальний розшук, для УБОЗ це закінчиться плачевно», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він підкреслив, що цей підрозділ має не дублювати функції карного розшуку, а виходити “на вищі, недоступні для звичайних працівників (МВС) схеми, які формують високопосадовці… Тоді він залишиться елітним підрозділом”.

Підкреслюючи головні завдання, які повинен сьогодні виконувати УБОЗ, Ю.ЛУЦЕНКО назвав: розкриття злочинних схем в земельних питаннях, розмитненні автомобілів, незаконне відшкодування ПДВ, тіньовий обіг спирту і тютюнових виробів.

«Нас цікавить, хто організовує ці злочинні схеми… Нас цікавить тіло і мозок цього восьминога», - зазначив міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що за останні 2 місяці УБОЗ був тим підрозділом, який робив «повний наступ на злочинність, тому саме УБОЗ сьогодні на голову вище наступального блоку в МВС».

Водночас, звертаючись до В.БЕДРИКІВСЬКОГО, Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що кадрові перестановки «будуть мінімальними», оскільки, за його словами, «їх було достатньо за останні півтора місяці».

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО надав повний простір для маневру В.БЕДРИКІВСЬКОМУ у питанні формування своїх заступників, а також щодо призначення начальників обласних управлінь УБОЗ. Відносно останніх Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: «щоб начальники обласних управлінь були перевірені результатами роботи», які планується підбити 25 травня, на колегії МВС.