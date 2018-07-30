Оголошено підозру затриманому за вбивство 16-річної дівчини на Оболоні

14:59, 30 липня 2018
Суспільство
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29 липня поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві 16-річної дівчини на Оболоні \ УНІАН

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Як повідомляє поліція Києва, затриманий – мешканець Києва 1964 року народження, раніше мав судимості.

 "Чоловік затриманий у порядку ст.  208 Кримінального процесуального кодексу. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За погодження з процесуальним прокурором цій особі оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Проводяться необхідні слідчі дії та призначені судові експертизи", - зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Києві Олександр Пивовар.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за статтею "умисне вбивство". Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Як повідомляв УНІАН, 29 липня поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні. Тіло правоохоронці знайшли в лісосмузі напередодні вночі. Перед цим її сестра заявила в поліцію про зникнення дівчини.

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Теги: #поліція#підозра#зґвалтування