Експерт: що буде з газом у 2009 р. - ще рано думати

Заяви НК «Казмунайгаз», НХК «Узбекнафтогаз» і «Туркменгаз» на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ про наміри довести ціни на центральноазійський газ для України до рівня світових у 2009 році не матимуть ніякого впливу на перебіг російсько-українських газових переговорів 12 березня.

Таку думку висловив агентству УНІАН радник голови НАК «Нафтогаз України», член київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Іван ДІЯК.

По-перше, ця інформація, розповсюджена «Газпромом», є неофіційною, а по-друге, йдеться про 2009 рік, тоді як Україні вкрай необхідно вирішити газові проблеми 2008 року, зауважив експерт.

Він нагадав, що "країни-виробники газу ось уже кілька років намагаються підвищити свої прибутки, однак їхні наміри не завжди співпадають з поточною ситуацією".

За словами І.ДІЯКА, «якщо з європейської ціни у 320 доларів за 1 тис. кубометрів, за якою центральноазійський газ продається в ЄС, вирахувати європейську ж плату за його транзит до ЄС, то ціна газу якраз і дорівнюватиме сьогоднішньому рівню цін на газ для України".

Водночас І.ДІЯК вважає, що Україна повинна у першу чергу вирішити оперативну проблему стосовно домовленностей по газопостачанню на поточний рік. «Україна ще не стикалася з такою ситуацією, щоб наприкінці минулого року з російською стороною не було підписано договори про постачання газу на наступний рік», - наголосив І.ДІЯК. За його словами, «2008 року вперше склалася ситуація, коли почався рік і немає договору на постачання газу з РФ».

На думку І.ДІЯКА, українській делегації на переговорах у Москві 12 березня вкрай необхідно обговорити умови постачання газу в Україну, закріпити ціни на газ на 2008 рік, підписати акт звірки з російською стороною стосовно обсягів спожитого в Україні газу.

Разом з тим, експерт наголосив, що Україна повинна найближчим часом підготувати міждержавні договори на довгостроковий термін стосовно гарантій постачання газу в Україну з Росії, та гарантії транзиту російського газу до ЄС на 10-15 років, оскільки у 2013 році закінчується термін попереднього довгострокового договору.

Як повідомлялось, сьогодні, 11 березня, прес-служба "Газпрому" повідомила, що керівники газових компаній НК "Казмунайгаз", НХК "Узбекнефтегаз", "Туркменгаз" на зустрічі з О.МІЛЛЕРОМ заявили про намір з 2009 року продавати природний газ за європейськими цінами.

Поки більшу частину середньоазійського газу "Газпром" поставляє в Україну, при цьому за цінами значно нижчими за європейські (відповідно до домовленостей, досягнутих у Москві наприкінці грудня 2007 р., газ у 2008 р. в Україну поставляється за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м).