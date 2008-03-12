Тимошенко: перехід на ринкову ціну на газ потребує, наприклад, чотири роки

Україна на переговорах у Москві з газових питань має намір обговорити перехід протягом чотирьох років на ринкові ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

Прем`єр повідомила, що НАК «Нафтогаз України» на переговорах із «Газпромом» дано доручення обговорити концепцію довгострокових угод між Україною і Росією про постачання газу і передбачити алгоритм формування ціни.

«Протягом, наприклад, чотирьох років до ринкової», - сказала прем`єр.

Алгоритм, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, має створюватися або на базі формули, «або на базі встановлення прогнозованих відсотків збільшення ціни щороку, щоб ми бачили стратегію, а не тільки щомісячну тактику».

Крім того, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, директивами делегації НАК “Нафтогаз України” на переговорах визначено, що повинні бути ліквідовані всі посередницькі структури, які є між Україною і Росією, при постачанні середньоазіатського газу в Україну. Йдеться і про СП-1, і СП-2.

“У директивах написано, що немає ніякої необхідності в створенні таких СП, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, - а є необхідність в укладанні прямих угод або з «Газпромом», або з «Газпромекспортом».

Нагадаємо, делегація НАК "Нафтогаз України" сьогодні проведе переговори з представниками РАТ "Газпром".