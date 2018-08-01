У Бердянську почалася процедура впізнання підозрюваних у вбивстві "Сармата" – журналіст

Після завершення процедури і висунення офіційної підозри друг Олешка Андрій Маджаров сьогодні розповість про відому на даний момент інформацію.

У Бердянську почалася процедура впізнання групи чоловіків, причетних до вбивства ветерана АТО Віталія Олешка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, для впізнання притягуються троє товаришів Віталія Олешка, які бачили вбивцю в момент замаху.

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«Після завершення процедури і висунення офіційногї підозри друг Олешка Андрій Маджаров сьогодні розповість про відому на даний момент інформацію. До моменту його виступу на прохання самого Андрія ніяких даних публікувати не буду», – пише Бутусов.

Він додав, що в Бердянськ прибув ще один колишній боєць "Донбасу" Тарас Костанчук, голова ГО "Справедливість", керівником обласного осередку якої був Олешко. Разом з ним в місто прибула і група його співробітників.

«Друзі загиблого контролюють ситуацію, у них налагоджений хороший контакт зі слідством. Також перевіряються силами правоохоронців і друзями Олешка контакти і зв'язки затриманих кілерів, багато про них вже відомо», – йдеться в повідомленні.