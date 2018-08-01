Продовження "Судного дня": у мережі з'явився перший постер з нового "Термінатора" (фото)

В кадрі присутні відразу три жіночих персонажа, включаючи ветерана серії Лінду «Сару Коннор» Хемілтон, а також двох новачків — Наталю Рейес (Birds of Passage) і Маккензі Девіс.

Кіностудія Paramount Pictures опублікувала першу офіційну фотографію нового фільму «Термінатор» і оголосила нову дату прем'єри. Рік тому творці сподівалися, що картина вийде в прокат 25 липня 2019 року, однак зараз прем'єру перенесли на 22 листопада того ж року.

В кадрі присутні відразу три жіночих персонажа, включаючи ветерана серії Лінду «Сару Коннор» Хемілтон, а також двох новачків — Наталю Рейес і Маккензі Девіс.

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У фільмі також знімуться Гебріел Місяць («Агенти Щ. В. Т.») і Дієго Бонета («Матриця часу»), що представляють собою нове покоління молодих акторів.