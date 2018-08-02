До нападу на херсонську активістку Гандзюк може бути причетна поліція - правозахисниця

02:50, 02 серпня 2018
Суспільство
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За нападником можуть стояти працівники херсонської поліції, яких критикувала Гандзюк / Фото facebook.com/uakateryna

Про це заявила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, передає Громадське.

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«Справді, є такі випадки, коли поліція не те, що не розслідує, але ще й дуже часто стоїть за тими, хто нападав… З приводу Катерини Гандзюк і вчорашнього нападу на неї, там теж може бути такий мотив, оскільки вона активно критикувала корупцію у місцевій поліції і, власне, це теж може бути одним із мотивів нападу на неї. Це відразу породжує сумніви, що розслідування буде справедливим, всестороннім та ефективним», - сказала Печончик.

«Це ми бачимо по тому, що вже за два дні поліція 2 рази змінила кваліфікацію цієї справи», — додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гандзюк привезли до Київського опікового центру, її стан стабільно тяжкий.

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Теги: #напад#Катерина Гандзюк