Вбивство "Сармата": чотирьом особам повідомлено про підозру

Прокуратурою готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чотирьом підозрюваним у вбивстві колишнього учасника Антитерористичної операції Віталія Олешка (відомого за позивним "Сармат") повідомлено про підозру.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

"Чотирьом особам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства активіста в Бердянську Запорізької області", - повідомив речник.

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Він нагадав, що зловмисники були затримані відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в результаті спецоперації «Сирена» у день вчинення вбивства, 31 липня, на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.

"Наразі до Бердянського міськрайонного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додав Лисенко.

Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають. Хід розслідування контролюється прокуратурою Запорізької області.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Бердянську було убито пострілом в спину у дворі власного будинку відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Вдень патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору, на якому ймовірний вбивця Олешка зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

Згодом активісти повідомили, що у Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю Олешка. За їхніми даними, діяла група осіб, злочинців упізнали свідки.