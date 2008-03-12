Звинувачені в убивстві Гонгадзе сказали своє останнє слово

Апеляційний суд Києва вчора завершив слухання у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Останнє засідання виявилося дуже емоційним, пише " Коммерсантъ-Україна ”. До суду навіть приїхала мати загиблого журналіста Леся Гонгадзе, яка більше року тому відмовилася від участі в процесі. Своє право на останнє слово колишні співробітники спецпідрозділу МВС використали по-різному: Олександр Попович нагадав суду про свою співпрацю зі слідством, Микола Протасов попросив пом`якшення вироку, а Валерій Костенко приречено визнав тяжкість скоєного.

Останнє засідання суду, що розглядає справу про вбивство Георгія Гонгадзе, проходило в закритому режимі. Вперше за довгий час на засідання приїхала мати загиблого журналіста Леся Гонгадзе. Нагадаємо, раніше вона відмовилася брати участь в судовому процесі. "Ні я, ні мій адвокат більше не братимемо участі в цьому ганебному судилищі. Інакше я цей процес назвати не можу", - заявила вона ще в 2006 році.

З виступу Лесі Гонгадзе і почалося вчорашнє засідання. "Вона сказала, що покладається на справедливість суду: якщо суд визнає підсудних винними, хай карає", - переказала Ъ слова матері загиблого журналіста представниця його вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. При цьому Леся Гонгадзе відзначила, що підсудні виявилися заручниками системи і змушені були виконувати наказ вищого керівництва.

- Ви виконували хоч і незаконний, але наказ, - сказала пані Гонгадзе, звертаючись до обвинувачених у вбивстві свого сина.- Бог вам суддя, а я молитимуся за вас.

Після цього трьом підсудним - колишнім співробітникам департаменту зовнішнього спостереження МВС - було надано останнє слово. Першим виступив Олександр Попович. Він сказав, що дуже розкаюється в скоєному, і звернув увагу суду на те, що завжди говорив правду - і в ході досудового слідства, і на судовому процесі - і ніколи не намагався зменшити свою провину. "І в цьому він не бреше, - погодилася Валентина Теличенко.- Він не тільки не зменшував свою провину, але навіть навпаки - розповідав про деталі, які обтяжують її".

Наступним слово узяв Микола Протасов. Він єдиний наперед підготував текст виступу - двоє інших підсудних виступали експромтом. Але, не дивлячись на наявність власноручно написаного тексту, Протасов, за словами учасників процесу, говорив невиразно. Він сказав, що не згоден з висунутим йому звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Як вже повідомлялося, свою позицію він аргументує тим, що на момент скоєння злочину знаходився у відпустці і в операції по затриманню Георгія Гонгадзе брав участь "як фізична особа".

Валерій Костенко пом`якшення вироку не просив, він лише наголосив, що усвідомлює те, що скоїв тяжкий злочин.

- Краще б я теж тоді в лісі залишився! - сказав він. При цьому, за словами учасників процесу, було помітно, що він дуже переживає: "Голос його тремтів, в очах стояли сльози".

"І всі вони (підсудні) просили вибачення у мами (Лесі Гонгадзе). Мама сказала, що вибачення просити не потрібно, тому що вона їх не звинувачує", - розповів адвокат Олександра Поповича Микола Лаптієв. "Говорити: вибачте нас за те, що ми причетні до вбивства вашого сина чи чоловіка... Це не той випадок, коли варто просити вибачення", - вважає пані Теличенко. Втім, останні слова підсудних мати загиблого журналіста не чула: практично відразу ж після свого виступу вона залишила зал судових засідань.

Очікується, що вирок обвинуваченим у вбивстві Георгія Гонгадзе оголосять 15 березня, відзначає видання.