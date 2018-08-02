ГПУ та СБУ показали зброю, з якою Савченко та Рубан планували здійснити теракт у центрі Києва (фото)

За розрахунками експертів, для обстрілу будівлі парламенту міномети, можливо, планувалося встановити на території Труханового острова.

Служба безпеки України та Генеральна прокуратура України провели брифінг, продемонструвавши журналістам зброю, з якої, за твердженням слідства, позафракційний народний депутат України Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан планували здійснити теракт у центрі Києва.

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Як передає кореспондент УНІАН, брифінг відбувся на полігоні «Альфа» у Київській області за участю генерального прокурора Юрія Луценка, першого заступника голови Служби безпеки України Віталія Малікова та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна.

Зокрема, серед продемонстрованої зброї – чотири міномети; протипіхотні міни МОН-50; автомати АК-74, АКС74У, АКМ; гранатомети РПГ-7, РПГ-22; кулемет РПК; пістолети "Макарова". Також журналістам показали заряди та боєприпаси до цієї зброї.

Як заявив Рувін, зброя цілком придатна для використання.

"Що сказати про технічний стан зазначеної зброї? Вона цілком придатна до використання, вистрілів. Вона відповідає заводським характеристикам, крім мінометів, у яких відсутній пристрій для наведення і нижня частина, вона перероблена. Але зброя цілком придатна для використання і пострілу 127-міліметровими мінами", - сказав він, уточнивши, що максимальна кількість осіб, яка необхідна для використання всього арсеналу, складає 20 осіб.

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За його словами, експерти інституту розрахували, де можна було використовувати озброєння для плану здійснення теракту. Так, для обстрілу будівлі Верховної Ради України чотири міномети достатньо встановити на Трухановому острові та баржі на березі Дніпра. При цьому, за оцінками експертів, максимальний радіус ураження може сягати НСК "Олімпійський", а кількість постраждалих внаслідок теракту може сягати 10 тисяч осіб. Разом з тим він повідомив, що для застосування 4 мінометів і 46 пострілів з них достатньо до 10 людей та щонайбільше 15 хвилин часу.

Луценко зазначив, що поліція отримала вказівку посилено патрулювати місця, звідки ймовірно можуть вести вогонь терористи.

"В результаті цих експертних досліджень Національна поліція, власне, її патрульна служба отримала вказівку, обов'язкову до виконання, щодо посиленого патрулювання цих місць, з яких імовірно міг вестися вогонь на ураження терористами. Зокрема, Труханів острів та інші місця, які позначені на карті, тепер є зоною особливої пильності Національної поліції", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

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Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

1 серпня джерело в Генпрокуратурі повідомило УНІАН, що СБУ завершила досудове розслідування цього кримінального провадження. Цю інформацію сьогодні, 2 серпня, підтвердив Луценко.