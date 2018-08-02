Савченко і Рубан пригледіли два місця на Трухановому острові для обстрілу з мінометів центра Києва – слідство

Після того, як слідством було встановлено можливі точки обстрілу, Нацполіція отримала наказ посилено патрулювати ці місця.

Народний депутат України Надія Савченко та керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан обрали собі два місця на Трухановому острові, звідки збирались обстріляти центр Києва з мінометів.

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін під час спільного брифінгу керівництва СБУ та ГПУ щодо завершення досудового розслідування у справі про підготовку теракту у Києві, передає ТСН.

"Нами були прораховані весь радіус і всі зони влучання цих мін. Дві позиції ними (Савченко і Рубаном – ред.) навіть були перевірені. Там, куди легко завести, встановити озброєння і відстрілятися, піти, щоб ніхто не бачив. Там, на Трухановому острові, поруч пішохідний міст, Поштова площа - не було б нікого видно", - розповів експерт.

Він також зазначив, що слідство розглядало і можливість встановлення мінометів на баржі. За його словами, однієї баржі вистачило б для встановлення чотирьох мінометів та ще двох гідроциклів для втечі. На все це було б витрачено максимум 15 хвилин.

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Рувін розповів і те, що після того, як слідством було встановлено можливі точки обстрілу, Нацполіція отримала наказ посилено патрулювати ці місця.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

Вчора, 1 серпня, джерело в Генпрокуратурі повідомило УНІАН, що СБУ завершила досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.