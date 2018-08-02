Савченко і Рубан пригледіли два місця на Трухановому острові для обстрілу з мінометів центра Києва – слідство
Народний депутат України Надія Савченко та керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан обрали собі два місця на Трухановому острові, звідки збирались обстріляти центр Києва з мінометів.
Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін під час спільного брифінгу керівництва СБУ та ГПУ щодо завершення досудового розслідування у справі про підготовку теракту у Києві, передає ТСН.
"Нами були прораховані весь радіус і всі зони влучання цих мін. Дві позиції ними (Савченко і Рубаном – ред.) навіть були перевірені. Там, куди легко завести, встановити озброєння і відстрілятися, піти, щоб ніхто не бачив. Там, на Трухановому острові, поруч пішохідний міст, Поштова площа - не було б нікого видно", - розповів експерт.
Він також зазначив, що слідство розглядало і можливість встановлення мінометів на баржі. За його словами, однієї баржі вистачило б для встановлення чотирьох мінометів та ще двох гідроциклів для втечі. На все це було б витрачено максимум 15 хвилин.
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Рувін розповів і те, що після того, як слідством було встановлено можливі точки обстрілу, Нацполіція отримала наказ посилено патрулювати ці місця.
Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.
За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.
Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.
22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
Савченко та Рубан утримуються під арештом.
4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.
Вчора, 1 серпня, джерело в Генпрокуратурі повідомило УНІАН, що СБУ завершила досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.