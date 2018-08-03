Один з підозрюваних заявив, що "купував молочний коктейль" в момент вбивства "Сармата" і не знав про злочин

За словами підозрюваного, в момент, коли було скоєно вбивство, він купував молочний коктейль, хоча свідки запевняють, що бачили його біля будинку загиблого активіста.

Один із підозрюваних у вбивстві активіста, ветерана АТО з позивним «Сармат» Віталія Олешка Олександр Обухов заявив суду, що нібито не знав про те, що його супутники скоїли злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обухов заявив сьогодні, 3 серпня, під час засідання Бердянського суду з визначення йому запобіжного заходу.

За словами Обухова, в той момент, коли було скоєно вбивство Олешка, він купував молочний коктейль, хоча свідки запевняють, що бачили його біля будинку загиблого активіста.

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Крім того, підозрюваний заявив, що він не знав про те, що його супутники скоїли вбивство. У момент затримання Обухов перебував за кермом автомобіля «Мазда-6», на якому після вбивства пересувалися всі четверо підозрюваних. За словами свідків, той самий автомобіль стояв біля будинку Олешка за день до вбивства.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю в Бердянську 31 липня. Того ж дня поліцейські затримали 4 колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві, а також місцевого жителя, котрий надав їм автомобіль «Таврія», який згодом було кинуто злочинцем, який стріляв у Олешка. Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, зокрема: з політичних мотивів, на побутовому грунті або ж через бізнес-конфлікт.

Сьогодні суд Бердянська заарештував двох підозрюваних Артема Матюшина та Миколу Ломаку строком на 60 діб без права внесення застави. За словами свідків, саме Матюшин стріляв з рушниці в Олешка.