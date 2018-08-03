В Бердянську заарештували на 2 місяці підозрюваного у вбивстві ветерана АТО "Сармата"

Суд задовільнив клопотання прокурорів про арешт. Сам підозрюваний заперечив свою причетність до злочину і заявив про погрози.

Бердянський міський суд 3 серпня арештував строком на два місяці Артема Матюшина, якого підозрюють в умисному вбивстві за змовою ветерана АТО, активіста Віталія Олешка.

Про це повідомляє ТСН. "Суд вважає підозру обгрунтованою. Захист може подавати на апеляцію протягом п'яти днів", — заявив суддя.

Таким чином, суд задовільнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Матюшину у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів без права на внесення застави.

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"Підозрюваний не є мешканцем Бердянська, підозрюється у скоєнні особливо тяжкого правопорушення, а після скоєння намагався переховуватися. Він також може незаконно впливати на свідків, які його опізнали", — заявив прокурор.

Сам підозрюваний заперечив свою причетність до злочину і заявив про погрози. Він зазначив, що боїться за безпеку своєї родини. Своєю чергою, адвокат Матюшина стверджує, що його підзахисний опинився на місці злочину випадково.

Як відомо, 31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО й активіста Віталія Олешка "Сармата". За словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці на очах у дружини та друзів.

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у день вчинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.