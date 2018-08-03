Не може повернутися до Криму: звільненому українському політв'язню Костенку нададуть квартиру у Києві

Це 2-кімнатна квартира з балконом та санвузлом.

Українському політв'язню Олександру Костенку, який сьогодні звільнився з колонії у Росії, нададуть квартиру у Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Вона розповіла, що родина Костенко живе в анексованому Криму, однак повернутись туди він зараз не може.

"Повернутись туди для нього не є можливим. Ми намагалися зв’язатися з Оленою Костенко - мамою Олександра, але її телефон відключений з метою убезпечити себе - не таємниця, що телефони слухають в РФ", - зазначила Денісова.

Тоді омбудсмен обговорила це питання з прем'єр-министром України Володимиром Гройсманом та мером Києва Віталієм Кличко. В результаті переговорів Костенку знайшли квартиру у Києві.

"Це 2 кімнати з балконом, санвузлом. Частково мебльовані - є три ліжка, зараз займаємось докомплектуванням меблями. Безумовно, це тимчасове житло на півроку -рік", - йдеться у повідомленні.

Денісова також зазначила, що наразі Олександру допомагають оформити статус внутрішньо переміщеної особи.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня український політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу з колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області Росії.

У травні 2015 року так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя засудив Костенка до покарання строком на 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.