Голова Нацполіції Києва виступає за декриміналізацію зберігання наркотиків

При цьому голова Нацполиції Києва виступив проти легалізації в країні легких наркотиків.

Голова управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко виступив за декриміналізацію в Україні зберігання наркотиків.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Лівий берег.

За його словами, цю статтю слід винести з кримінальної в адміністративну площину.

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"Може, я висловлю крамольну думку і мене засудять багато колег, але я би зберігання наркотиків вивів би в площину адміністративну. Декриміналізував. І чітко прописав зберігання з метою збуту, обсяг і кількість. Якщо в кишені у людини сигарета – зрозуміло, що це для себе. А якщо у нього в кишені 10 пакетиків, розфасованих по сигаретах, то це вже зберігання з метою збуту. І відсутність поділу сильно засмічує роботу", - сказав Крищенко.

При цьому голова Нацполіції Києва виступив проти легалізації в країні легких наркотиків.

"Я - не прихильник легалізації, не вважаю, що це покращить ситуацію або наповнить бюджет", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я України планує збільшити для наркозалежних допустимі обсяги зберігання наркотиків.