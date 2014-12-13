Потерпілим від вибуху у харківському пабі виплатили грошову допомогу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

«25 листопада відбулося засідання Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. За клопотанням голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Балути та голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, були розглянуті звернення, які надійшли від постраждалих під час теракту 9 листопада в рок-пабі «Стіна» на вул. Римарській у м. Харкові. Сімом громадянам була надана адресна грошова допомога на лікування на загальну суму 57,5 тис. грн», - зазначили в ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 в рок-пабі на вулиці Римарській в центрі Харкова стався вибух, внаслідок якого постраждали і були госпіталізовані 11 осіб. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.258 КК (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).