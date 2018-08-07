Б’ють по обличчю і ставлять на коліна: одеський дитячий притулок перевірять через скарги дитини на побиття (відео)

До комісії залучать професійних психологів, які спілкуватимуться із вихованцями, співробітниками закладу та волонтерами.

Відділ ювенальної превенції ГУ Нацполіції в Одеській області проведе перевірку у дитячому притулку «Світанок», вихованець якого поскаржився на побиття співробітниками закладу.

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Як повідомляється на сайті Одеської ОДА, результати перевірки мають оприлюднити за тиждень. До комісії залучать професійних психологів, які спілкуватимуться із вихованцями, співробітниками закладу та волонтерами.

Зазначається, що 4 серпня у соціальній мережі Facebook було оприлюднено матеріал, який, за словами його автора, може свідчити про застосування фізичної сили до вихованців дитячого притулку «Світанок».

Так, співробітниця патрульної поліції Одеси Зоя Мельник оприлюднила у Facebook відеозапис спілкування з дитиною, що скаржилась на побиття у закладі.

«Ми з донькою були в Зеленому театрі, де вона познайомилася з дівчинкою років п'яти. Дівчинка була вся в синцях і саднах, укусах комах, від неї погано пахло. Я думала, що це дитина з родини нарко- або алкозалежних, так як дорослі за нею особливо не дивилися і весь вигляд дитини говорив про це. Дівчинка дуже гарна, розумна. Я вирішила з'ясувати, де вона живе і т. Д. - раптом дитині потрібна допомога, може, вдома не дивляться або б'ють. Але дівчинка розповіла, що вона з одеського притулку», – зазначила Мельник.

Так, дитина розповіла співробітниці поліції, що вихователі б’ють дітей (зокрема, по обличчю) та ставлять їх на коліна. Крім того, малих вихованців закладу б’ють і старші діти, а співробітники притулку на це не реагують.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, у місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові на одягу. Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.