Сонячне затемнення 11 серпня: до чого готуватися і як пережити (відео)

Сонячне затемнення часто провокує у людей головні і серцеві болі, скачки тиску, а також загострення хронічних захворювань.

У суботу, 11 серпня 2018 року, з 11:02 по 14:30 відбудеться одне з найбільш впливових сонячних затемнень 2018 року.

Дослідження вчених давно довели незаперечний вплив сонячного затемнення на людину. Вважається, що будь-сонячне або місячне затемнення на людей і тварин діє збудливо.

Сонячне затемнення часто провокує у людей головні і серцеві болі, скачки тиску, а також загострення хронічних захворювань. Найбільше вплив затемнення відчують люди з ендокринними і серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки і метеозалежні.

У такі періоди варто бути уважними по відношенню до свого здоров'я. Краще займатися йогою, медитацією (фізичні навантаження розвантажують нервову систему), підтримувати навколо себе спокійну обстановку.

Читайте такожСонячне затемнення 11 серпня: чого чекати від найвпливовішого затемнення 2018 року

В цей період необхідно вести спокійний спосіб життя, не перевтомлюватися, також варто виключити алкоголь.

Крім того, не рекомендується під час затемнень приймати якісь важливі рішення і краще відкласти великі витрати. Водіям радять дотримуватися обережності за кермом - у такі дні збільшується кількість ДТП.

Як повідомлялося, побачити затемнення в реальному часі пощастить мешканцям Північної півкулі – а саме Монголії, Казахстану і північного сходу Китаю, а також тим, хто проживає в Скандинавії, Естонії і Латвії, Гренландії, північно-східної частини Росії і в північній частині Канади.