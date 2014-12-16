В Україну повертаються графіки аварійного відключення світла

На офіційному сайті відомства повідомляється, що економити мають - з 8-мої до 11-тої ранку та з 16-тої до 22-гої, йдеться в сюжеті ТСН.

Людей обурює, що зазвичай залишаються без світла несподівано. Наприклад, у "Київенерго" заявили, що графіки відімкнень є комерційною таємницею компанії.

По Київській області є приблизний графік, але він надто часто змінюється.

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У Харкові про обмеження попереджають тільки стратегічні об'єкти.

Справедливий графік є тільки в Одесі – там місто розподілили на 7 районів, і вимикають по дві години в кожному в порядку черговості.

Як довго триватимуть відімкнення – ніхто прогнозувати не береться. Офіційна причина й далі – відсутність палива та пошкодження обладнання енергоблоків.