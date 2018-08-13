Харків'ян попередили про нове шахрайство з банківськими картами

Якщо абонент телефонує за вказаним номером, його інформують, що картка може бути заблокована, і починається бесіда за правилами служби техпідтримки: аферисти представляються і ставлять питання.

Харків'ян попереджають про новий вид шахрайства з банківськими картами, який починається з СМС-повідомлення нібито від імені банку.

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Про шахраїв Vgorode розповіли в прес-службі одного з банків. "Користування вашої картки обмежено. Терміново наберіть номер, вказаний нижче", - написано в СМС. Далі вказаний номер, що починається на 0-800, але далі він не збігається зі справжнім номером телефону банку.

Якщо абонент телефонує за вказаним номером, його інформують, що картка може бути заблокована, і починається бесіда за правилами служби техпідтримки: аферисти представляються і ставлять питання. Проте в ході розмови шахраї виманюють коди картки та персональні дані клієнта, а через час з карти жертви зникають гроші.

"У мене так маму намагалися обдурити", - розповів харків'янин Денис. - "Прийшло СМС, що карта заблокована, мама вже й по телефону збиралася дзвонити, добре, що я опинився поруч, запропонував піти в банк і перевірити. Звичайно, карта не була заблокована. Тільки ось незрозуміло мені, звідки в аферистів мамин номер взявся".

Щоб не стати жертвою шахраїв, банки нагадують, що нікому, навіть співробітникам, не варто називати CVV/CVC-код (три цифри на звороті карти). А дзвонити слід виключно за телефонами, які вказані на офіційних сайтах банків.