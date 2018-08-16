Ще один засуджений в Україні росіянин попросив Путіна обміняти його на українця

В даний час росіянин Павло Чорних утримується в Маріупольському слідчому ізоляторі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявляє, що до президента Російської Федерації Володимира Путіна написано ще одне звернення від засудженого в Україні росіянина з проханням обміняти його на одного з українських політичних в'язнів, незаконно утримуваних під вартою в Росії.

Про це український омбудсмен повідомила у Facebook.

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"Тільки що надійшло звернення від громадянина Російської Федерації Павла Чорних (Маріупольський слідчий ізолятор) до президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв'язнів", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Денисова назвала імена 11 засуджених в Україні громадян Російської Федерації, які просять Путіна обміняти їх на українських політичних в'язнів. Зокрема, це Руслан Гаджиєв, Ігор Кімаковський, Євген Мефедов, В'ячеслав Висоцький, Валерій Іванов, Олександр Валехидис, Владислав Гречин, Віктор Агєєв, Олексій Седиков, Олександр Саттаров і Фарух Камалов.

Українська сторона на переговорах у Мінську Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі на наступному засіданні 21-22 серпня передасть представникам Росії прохання засуджених в Україні росіян обміняти їх на українців, яких незаконно утримують у російських в'язницях.