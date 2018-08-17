Київ передав естафету: у Львові вирує потужна злива - вулицями потекли "ріки" (фоторепортаж, відео)

Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди в місті.

У Львові через сильну зливу підтоплено десяток вулиць, призупинено рух трамваїв.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Через понаднормову кількість опадів, підтоплено десяток вулиць. Наразі призупинений рух трамваїв. На всі адреси, де є підтоплення та замулення, виїхали комунальні служби», - йдеться у повідомленні.

Очевидці діляться у соцмережах неймовірними кадрами, на що стихія перетворила місто за лічені хвилини:

У відомстві запевнили, що наразі усі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди в місті.

«На вул. Сахарова є підтоплення, зараз там від замулення чистять дощоприймачі. На вул. Джерельній вода вже спадає. Також є підтоплення на вул. Городоцькій, 12, на пр. Чорновола, на вул. Торф’яній, 26 підтопило перший поверх будинку, де розміщені офісні приміщення. Ймовірно, тут будуть задіяні служби ЛМКП «Львівводоканал», щоб викачати воду. Також підтоплення є на вул. Петлюри, Виговського. Всі комунальні служби на місці, працюють. Дуже велика кількість опадів одночасно випала, пішло замулення дощоприймачів. На пр. Чорновола є місця, де зірвало люки», — повідомила директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Ірина Маруняк.

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