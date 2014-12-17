У Запоріжжі чоловік загинув в кафе, накривши собою гранату



Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області.

«За словами свідків події один з відвідувачів кафе, сидячи за столом, крутив у руках предмет, схожий на гранату. Очевидно, в результаті необережного поводження з боєприпасом, спрацював запал. Почувши характерний звук і зрозумівши, що зараз станеться вибух, чоловік накрив гранату собою», - повідомили у ВЗГ.

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У результаті отриманих поранень чоловік - житель Запоріжжя 1966 р.н. - загинув на місці пригоди.

Інших потерпілих, згідно з офіційними даними Запорізького главку міліції, немає.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру, проводиться перевірка.