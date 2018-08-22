За роки Незалежності 8 мільйонів українців виїхали з країни в пошуках заробітку (відео)

Кількість емігрантів щорічно збільшується в геометричній прогресії, однак офіційної статистики не існує.

За роки незалежності Україна втратила десять мільйонів населення, і це лише офіційна статистика, адже за найменшими підрахунками, лише за кордон виїхало вісім мільйонів українців.

В останні роки спостерігається найбільший відтік населення. Щодня пакують валізи за кордон 73 українці, йдеться в сюжеті ТСН.

За всю історію, країну в пошуках заробітку покинуло 8 мільйонів людей. Це все населення Австрії або Ізраїлю. З цього числа трудових мігрантів - половина поповнила населення Росії. По 1,2 млн – працює в Канаді та Польщі, 940 тисяч - у США, 500 тисяч - у Бразилії. В Італії проживає 231 тисяча українців, а в Німеччині - 230 тисяч.

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Кількість емігрантів щорічно збільшується в геометричній прогресії, однак офіційної статистики не існує. Про масштаби може свідчити хіба що зняття з реєстрації за місцем проживання, коли продаєш нерухомість і сідаєш на літак. 2016 року таких було 6,5 тисячі українців, минулого року їхня кількість збільшилась майже вчетверо - до 22 тисяч. Але є і неофіційні цифри. За даними міжнародних експертів, торік країну покинуло понад мільйон осіб.

Ще 100 тисяч щомісяця перетинає кордон на роботу. Найбільше українців працюють у Польщі - 506,5 тисячі, Росію обрало 342,4 тисячі українців. Тамтешня міграційна служба пропонує мешканцям Донбасу отримати російський паспорт за спрощеною процедурою. За перші два роки після анексії громадянства Росії набуло 300 тисяч українців, і це без урахування Криму.

В Італії - 147,7 тисячі та Чехії -150 тисяч українців. Ще 200 тисяч працює в Чехії за польськими візами. Але в цю статистику не увійшли біженці, які покинули територію Донбасу і направились до ворожої країни. Додамо до цієї математики не менше 100 тисяч угорських паспортів, які отримали мешканці Закарпаття, не покидаючи власних домівок.

Нагадаємо, раніше міністр соціальнох політики Андрій Рева заявив, що більш як 3,2 млн українців працюють за кордоном на постійній основі. За його словами, у сезонної трудової міграції беруть участь до 9 млн українців.