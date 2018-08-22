Увечері центр Києва може знову застигти у заторах через репетицію параду (відео)

Центр Києва, частину проспекту Перемоги та частину Подолу через підготовку до параду буде перекрито.

Сьогодні увечері на столичному Хрещатику відбудеться генеральна репетиція параду до Дня незалежності України, центральні вулиці Києва перекриють.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що сьогодні особовий склад вийде на репетицію у парадних одностроях.

Через підготовку до параду центр Києва, частину проспекту Перемоги й частково Поділ буде перекрито.

Як нагадали у сюжеті, під час останніх тренувань військових - у понеділок - місто зупинилося в заторах. Правоохоронці почали перекривати під'їзди до Хрещатика ще о пів на четверту дня. Водії простоювали на дорогах по кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, у КМДА попередили, що в центрі Києва 22-24 серпня буде діяти заборона на паркування через підготовку та відзначення Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці Незалежності України.

Тимчасово не будуть функціонувати паркування на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Міська влада попереджає, що 23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху у зв'язку зі святковими заходами.