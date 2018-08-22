Порошенко в День прапора відвідає Дніпро: місто встановить одразу два рекорди

Очікується, що президент візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, яка відбудеться у Дніпрі біля найвищого флагштока країни з державним стягом.

Президент України Петро Порошенко 23 серпня відвідає Дніпро.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, глава держави візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, яка відбудеться у Дніпрі біля найвищого флагштока країни з державним стягом.

За інформацією ОДА, у цей день буде встановлено одразу два рекорди України – на найвищий в Україні флагшток з Державним Прапором та найбільший Державний Прапор України, що височить над українським містом. Висота флагштоку – 72 метри, розміри прапора – 12 на 18 метрів.

«Історію українського стягу розповість флешмоб, який відбудеться під час урочистостей до Дня Прапора»,- зазначили в ОДА.