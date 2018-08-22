Після вбивства патрульного у Харкові копам видадуть армійські бронежилети та автомати

Так звані бронегрупи будуть реагувати на ті виклики, де є загроза життю людей.

Після стрілянини біля Харківської міськради, в результаті якої загинув патрульний поліцейський Дмитро Кірієнко, копам видадуть бронежилети четвертого класу та автоматичну зброю.

Як повідомляє харківське видання NewsRoom, таку заяву зробив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

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За його словами, так звані «бронегрупи» будуть реагувати на ті виклики, де є загроза життю людей.

Коментуючи загибель поліцейського Фацевич зазначив, що наразі проводиться перевірка дій поліцейських.

Але я можу сказати, що Дмитро робив все, щоб зберегти життя громадян", - уклав заступник голови НПУ.

Нагадаємо, стрілянина біля Харківської міськради прозвучала о пів на першу ночі 20 серпня. Озброєний чоловік намагався прорватися в міську раду, на вході відкрив вогонь, справив більше десяти пострілів.

Нападник двічі влучив у поліцейського - медики намагалися врятувати життя патрульного Дмитра Кірієнка, але травми виявилися несумісними з життям, він загинув. В ході перестрілки з поліцейськими було вбито і самого нападника.

Правоохоронці встановили, що «харківським стрільцем» виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. За день до нападу на мерію Харкова він вбив свою дружину.