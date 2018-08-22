Після смертельної ДТП з автобусом у Польші у лікарнях залишаються 11 українців

Репатріація тіл трьох загиблих українців буде здійснена найближчим часом.

У Польщі в лікарнях залишаються 11 громадян України, які постраждали 17 серпня внаслідок аварії туристичного автобуса.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"Станом на 22 серпня в лікарнях залишаються 11 громадян України, з яких один у важкому стані, 10 - у стані середньої та легкої тяжкості", - сказав Погорельцев.

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За його словами, "всі пасажири - громадяни України, які виписані з лікарень, повернулися на Батьківщину, крім декількох осіб, які за власним бажанням залишилися у Польщі".

"Репатріація тіл загиблих громадян України буде здійснена найближчим часом за рахунок страхових компаній", - додав дипломат.

"За фактом ДТП правоохоронними органами Польщі порушено кримінальну справу, проводиться слідство. За інформацією компетентних органів Польщі, причиною ДТП стало перевищення допустимої швидкості. Водія автобуса взято під варту терміном на три місяці", - наголосив Погорельцев.

За його словами, Департамент консульської служби МЗС і Генеральне консульство України в Любліні тримають ситуацію на контролі.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовані. Загалом в автобусі перебував 51 український турист, двоє водіїв та екскурсовод.