"Найкраща ін’єкція для кожної жінки": 33-річна Тіна Кароль розповіла про секрети молодості

Зіркова білявка Тіна Кароль дала коментар під час святкового шоу "З Днем народження, Україно!", від каналу "Україна".

33-річна Тіна Кароль з кожним днем лише розквітає і демонструє своїм шанувальникам справжній шарм, розкіш і сильний вокал.

Однак фанати поп-діви української сцени ніяк не заспокояться й приписують зірковій білявці захоплення "уколами краси", пише lux.fm.

Читайте такожТіна Кароль у день народження покійного чоловіка поділилася зворушливим знімком (фото)

Нарешті Тіна розповіла про свої секрети краси й свіжості. Як виявилося, Кароль навіть не думає про ін’єкції, а свою зовнішність підтримує у тонусі абсолютно іншими речами:

"Найкраща ін’єкція для кожної жінки – це прокинутись на світанні і сказати собі: «Сьогодні у мене буде найкращий день». Для гарного настрою, як би це банально для когось не прозвучало, дуже важлива ранішня молитва. І, звісно, закоханість у свою справу. Коли ти знаєш, що тебе чекають великі справи і ти в них – ас, від цього просто неймовірно сіяють очі. Безперечно, по-справжньому надихає підтримка твоєї родини. Потрібно любити світ, себе і свій вік, бо в кожному віці є своя природність і своя родзинка".

Крім того, виконавиця зізналася, що обожнює займатися спортом і це захоплення допомагає їй досягнути всіх поставлених цілей: як на тренуваннях, так і в кар'єрі.