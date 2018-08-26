Порошенко на Донбасі: український прапор точно повернеться на кожен клаптик окупованої землі

Під час своєї поїздки до Авдіївки, президент звернувся до українців, які перебувають на окупованій території.

Президент України Петро Порошенко наголосив, що влада української держави точно повернеться на кожен клаптик окупованої землі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час своєї поїздки до Авдіївки.

«Хочу звернутись до українців, які зараз перебувають на окупованій частині. Вірте, український прапор, український герб, влада української держави, точно повернеться на кожен клаптик окупованої землі. І так само як ми тримаємо своє слово по запуску газозабезпечення Авдіївки, так само все буде добре. І перемоги у нас попереду і єдність українського народу, які ніхто не міг розхитати, шана і повага до України, патріотичні настрої, які нарешті запанували на Донбасі», - заявив він.