Алея Зірок в Одесі поповниться сімома новими іменами (фото)

Пам'ятними зірками будуть увічнені імена ще семи людей, які мають відношення до Одеси.

Нові імена знаменитих одеситів з'являться на Алеї Зірок в Одесі до Дня міста 2 вересня.

Про це розповіла в ході аппратного наради Тетяна Маркова, повідомляє кореспондент "Траса Е-95". повідомили у прес-службі міськради.

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Пам'ятними зірками будуть увічнені імена ще семи людей, які мають відношення до Одеси. Це: джазмен Юрій Кузнєцов; художник, представник підпільного радянського андеграунду Валентин Хрущ; одеський архітектор царських часів Юрій Дмитренко; актриса німого кіно Віра Холодна; музикант, диригент Давид Ойстрах; оперна співачка Антоніна Нежданова і театральний режисер Василь Василько.

"Кузнецову юрію цього року мало виповнитися 65 років, але, на жаль, він пішов", - сказала Тетяна Маркова.