Польське видання опубліковало карту з "російським" Кримом
Спортивне польське видання оприлюднило карту Європи, на якій український півострів Крим зобржений як частина Росії.
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Опублікована у виданні "Przeglad Sportowy" карта ілюструє, які клуби увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів та які країни вони представляють.
На цій карті Крим позначений таким самим кольором, як і Росія. Материкова частина України на цій карті зафарбована іншим відтінком червоного.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.