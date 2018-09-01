Польське видання опубліковало карту з "російським" Кримом

Карта ілюструє які клуби увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів та які країни вони представляють.

Спортивне польське видання оприлюднило карту Європи, на якій український півострів Крим зобржений як частина Росії.

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Опублікована у виданні "Przeglad Sportowy" карта ілюструє, які клуби увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів та які країни вони представляють.

На цій карті Крим позначений таким самим кольором, як і Росія. Материкова частина України на цій карті зафарбована іншим відтінком червоного.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.