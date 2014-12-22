На Житомирщині чоловік підірвався на гранаті, яку носив у кишені - міліція

Як повідомили кореспонденту УНІАН сьогодні у СЗГ обласного УМВС, 20 грудня до Черняхівського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що поблизу одного з магазинів у Черняхові перехожі знайшли тіло чоловіка з видимими ушкодженнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зі слів працівників торговельного закладу та випадкових очевидців, 42-річний місцевий житель загинув у результаті вибуху. Під час огляду місця події працівники міліції вилучили залишки вибухового пристрою та деталі гранати Ф-1.

За словами очевидців, чоловік перебував у неадекватному стані через надмірну кількість вжитого спиртного, він навіть не розумів, де знаходиться і що з ним відбувається, у тому числі і те, що у кишені його одягу зберігався небезпечний предмет, який і вибухнув. Окрім загиблого, ніхто не постраждав.

”Попередньо встановлено, що загиблий був мобілізований до однієї з військових частин, проте безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції не перебував. Нині працівники міліції з`ясовують походження гранати, що спричинила його смерть” - повідомила УНІАН перший заступник начальника Черняхівського райвідділу УМВС Інна Буката.

Вона уточнила, що напередодні в тому ж селищі Черняхові під час проведення оперативно-профілактичних заходів правоохоронці вилучили ручну гранату Ф-1 та окремо від`єднаний запал у 36-річного жителя села Великої Горбаші Черняхівського району. З вибухівкою у кишені чоловік відпочивав у місцевому кафе. За його словами, небезпечний предмет він знайшов на зупинці громадського транспорту в райцентрі. Ця версія нині перевіряється працівниками міліції в рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження. Затриманому за зберігання гранати загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Читайте такожНа Луганщині на гранаті підірвався волонтер із Буковини

Правоохоронці відзначають, переважну кількість вилучених у різних районах Житомирщини протягом декількох останніх місяців вибухових пристроїв, речовин, боєприпасів і зброї і навіть окремих її частин привозять зі сходу України учасники АТО в якості сувенірів і трофеїв.

”Ми звертаємося до усіх: не поповнюйте незаконний обіг зброї та пам’ятайте про кримінальну відповідальність за такі дії”, - підкреслив т.в.о. начальника УМВС Житомирщини Григорій Полковніков у розмові з кореспондентом УНІАН.

Загалом же упродовж поточного року на Житомирщині правоохоронці зареєстрували декілька сотень фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Серед вилученої з незаконного обігу зброї – 4 кулемети, 3 автомати, 8 карабінів, 20 пістолетів, 35 одиниць саморобної вогнепальної зброї. Окрім того, у правопорушників вилучено понад 9 тис. набоїв, понад 150 боєприпасів вибухової дії (мінометні міни, авіабомби, гранати тощо), а також 155 кілограмів вибухових речовин (порох і тротил). До кримінальної відповідальності притягнуто майже 150 осіб, до десятка з них – особи, які не досягли повноліття. Нині до суду з обвинувальними актами направлено 174 кримінальних провадження.