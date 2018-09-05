"Зупинка дихання і смерть" - хімік озвучив страшні наслідки катастрофи у Криму

Спеціаліст зазначив, що при потраплянні на слизову кислота викликає опіки, від чого у людей з'являється кон'юнктивіт, фарингіт, бронхіт, хімічні запалення легенів. Найважчі наслідки - це зупинка дихання і смерть.

Причина екологічної катастрофи у кримському Армянську - аварія на заводі "Кримський титан". Наслідки "хіматаки" можуть бути критичними для людей.

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Про це Обозревателю заявив хімік-еколог Владислав Балинський. За його словами, версія окупаційної влади про те, що кримчан труять випаровування з кислотних відстійників, де закінчилася прісна вода, неправдива. "Це нісенітниця і спроба направити хибним шляхом", - каже експерт.

На думку Балінського, концентрація сірчистого ангідриду занадто висока, тому речовина не може бути розведена водою.

"Ні випаровування, ні недоочищені кислотні стоки не можуть створювати таку високу концентрацію. Це газ. Йдеться, швидше за все, про витік концентрованого скрапленого сірчистого або сірчаного ангідриду. Їх зазвичай перевозять у металевих цистернах або зберігають під певним тиском. Під впливом тиску ця речовина стає скрапленим. Під час розгерметизації ємності вона перетворюється на газ і виходить у вигляді випарів. Так що це витік на самому "Кримському титані", це технічна проблема заводу", - упевнений Балинський.

На думку хіміка-еколога, симптоми жителів Армянська відповідають тому, що в повітрі присутній сірчистий ангідрид. Вранці речовина випадає у вигляді роси, але це вже кислотна роса. Вона впливає на метал, окислюється, звідси такий коричневий наліт. Листя рослин відразу стає тьмяними, в'яне і скручується. А у людей з'являється кашель, подразнення та опіки дихальних шляхів.

"В атмосфері речовина з'єднується з водою і перетворюється на сірчисту кислоту у вигляді аерозолю, а далі ця суміш стає сірчаною кислотою. Вона дуже токсична, припустима гранична норма 0,5 мг на куб м. Ми спостерігаємо вищу концентрацію цієї кислоти. Тому у людей кашель, подразнені слизові дихальних шляхів, червоніють очі. При потраплянні на слизову кислота викликає опіки. У людей з'являється кон'юнктивіт, фарингіт, бронхіт, хімічні запалення легенів. Найважчі наслідки - це зупинка дихання і смерть", - говорить Балинський.

Ці захворювання виникають відразу. Але існує і період накопичення, після якого також можуть розвиватися захворювання.

У природі ця кислота швидко нейтралізується і утворює солі сірки, які також накопичуються і можуть бути токсичними, викликати отруєння у людей.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Армянську сталася екологічна катастрофа через викиди на "Кримському титані". В ніч на 25 серпня жителі міста відчули нездужання, нудоту, запаморочення і головний біль. У багатьох з'явився кашель, люди скаржилися на печіння в носі і дихальних шляхах, а також висип.

Кислотні викиди дійшли і до материкової України, такі самі симптоми почали з'являтися у жителів Каланчака і села Преображенське.

Тільки на 11-й день окупаційна влада півострова закрила дитсадки і школи, а дітей відправляють в санаторії до моря.

"Кримський титан" має зупинити роботу на два тижні.