Невідома історія Сенцова: як у сім'ї режисера "руська весна" змінилася на "люту зиму" у стосунках з рідними (відео)

Журналісти розказали про сім'ю українського режисера Сенцова та історію про те, як у сім’ї політв'язня поселився російський спецслужбовець.

За звільнення українського політв’язня Кремля Олега Сенцова, як колись і за Надію Савченко, просять у різних куточках планети. Уже понад 100 днів режисер голодує.

За 42-річного Сенцова просить ОБСЄ, мітингують націоналісти, простить Джоні Деп, просять в усьому світі і ще аби почули самого Олега - він понад 100 днів без їжі.

Аліна Сенцова і Владик Сенцов - діти Олега Сенцова - "найслабкіше місце" українського режисера. Мати дітей Сенцова покинула їх ще задовго до арешту Олега.

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У сюжеті "Українських сенсацій" дивіться розповіді полонених ФСБ про те, якими тортурами їх змушували говрити правду, потрібну Кремлю. І чому подібне міг пережити Сенцов? Як у сім'ї Сенцова "руська весна" змінилася на "люту зиму" у стосунках і його зрадили його ж рідні?

А також впереше про те, чим завершилася нікому не відома спецоперація СБУ "Сенцова на волю" під грифом "Цілком таємно". Крім того дивіться про те, як у сім’ї Сенцова поселився російський спецслужбовець.