Судновласник залишив напризволяще екіпаж на аварійному судні біля узбережжя Одеси

За інформацією моряків, оператор судна і судновласник уже тиждень не виходять на зв'язок. Екіпаж не отримував зарплату з квітня.

Судновласник залишив напризволяще екіпаж, який складається з українських і російських моряків, на аварійному судні біля узбережжя Одеси.

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Як повідомив УНІАН прес-секретар, керівник проектів благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко, напередодні до цієї організації за допомогою звернулася команда теплохода VOLZHSKIY 33 (прапор Коморські острови, IMO 8955641).

«Їм дивом вдалося врятуватися на шляху з Туреччини до Херсона. З кінця липня судно стояло на далекому рейді порту «Одеса». Через технічний стан воно могло і не витримати шторму, що насувався, в останній момент йому дозволили сховатися на безпечній стоянці в порту», - розповів Шевченко.

Він пояснив, що результати інспекції технічного стану судна, проведеної ще в травні в порту Ростов-на-Дону засвідчили незадовільний стан аварійного двигуна, навігаційного обладнання, водонепроникних дверей, а також порушення вимог Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ).

За його словами, на борту перебувають 12 осіб - вісім громадян України, решта - Російської Федерації. У десятьох членів екіпажу контракт вже закінчився, ще у двох закінчується у вересні.

«У старпома контракт закінчився ще в квітні... Раніше судно ходило під прапором РФ, але згодом змінило його на зручний прапор Коморських островів. За інформацією моряків, оператор судна і судновласник вже тиждень не виходять на зв'язок. Екіпаж не бачив заробітної плати з квітня 2018 року», - зазначив Шевченко.

За його даними, постачання судна і працівників забезпечується на мінімальному рівні, щоб люди не померли від голоду, а судно не пішло на дно. Зараз корабельний зв'язок відключено, для спілкування моряки використовують особисті телефони.

Шевченко додав, що за допомогою моряки звернулися в «Ассоль», але поки що юристи вивчають «хитросплетіння офіційних документів» і намагаються вийти на зв'язок з роботодавцем, на борту закінчуються продукти. Зокрема, запасів ледве вистачить до п'ятниці, 14 вересня.

Як наголосив прес-секретар, люди, які перебувають на аварійному судні біля берегів Одеси, практично без питної води і їжі і в постійній моральній напрузі.