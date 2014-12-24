Україна разом із гуманітарним вантажем відправить на Донбас вантажівку з новорічними ялинками

Уряд відправить на Донбас разом із гуманітарним вантажем вантажівку із новорічними ялинками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Гуманітарна ситуація в Донецькій та Луганській області на окупованій території досить складна, зараз із настанням осінньо-зимового періоду вона ще більш ускладнилась. Ситуація після того, як 2 листопада були проведені так звані вибори, відповідальність за гуманітарну ситуацію фактично лягла на тих бойовиків, які зараз не дають можливості передати допомогу на цю територію», - зазначив він.

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«Зараз сформований перший вантаж, який завтра вирушить із Харкова в напрямках Краматорська, Сєвєродонецька та Павлограда. Цей вантаж - 326 тонн, 26 автомашин, який має надати допомогу тим соціальним установам, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей», - нагадав Зубко.

«Крім продуктів першої необхідності – одна машина їде з новорічними ялинками – це маленький привіт нашим українським громадянам, які на цій території, яка до сих пір контролюється бойовиками», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 24 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення ще раз спробувати доставити гуманітарну допомогу на Донбас.

У свою чергу Зубко поінформував, що українська влада ще в серпні організовувала доставку гуманітарної допомоги на території в східних регіонах, але, на жаль, ця допомога так і не дійшла до адресатів.

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"Сьогодні сформований вантаж загальною кількістю 326 тонн і завтра з Харкова о 9 годині ранку будуть відправлені три колони в напрямку Краматорська, Сєвєродонецька та Павлограда, які попередньо призначені для соціальних установ на окупованих територіях. Це будинки-інтернати та будинки пристарілих", - сказав Зубко.

За його словами, за рішенням РНБО та дорученням президента складена картина, яким чином Київ може допомагати громадянам України, які залишилися на цих територіях. "Питання до тих сепаратистам, які, на жаль, сьогодні нам не дають змоги доставити цю допомогу", - додав віце-прем'єр.