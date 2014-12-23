Росія не планує відправляти "гумконвої" на Донбас до кінця року

Про це повідомив ТАСС статс-секретар - заступник глави МНС РФ Володимир Артамонов.

"Ми відновимо цю роботу в січні 2015 року. Терміни відправки одинадцятого гуманітарного конвою поки що не визначено", - сказав він.

Довідка УНІАН. Перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня.

12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

21 грудня більш як 180 вантажівок десятого російського «гумконвою» прибули в Донецьк і Луганськ.

«Загалом на Донбас доставлено понад 1,4 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів не тільки продукти харчування, будматеріали і медикаменти, а й новорічні подарунки. Це вже десята за рахунком колона з гуманітарною допомогою для Донбасу. Попередні дев'ять доставили з середини серпня близько 12 тис. тонн гуманітарних вантажів», - сказано в повідомленні.

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22 грудня представники Спостережної місії ОБСЄ, що базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області, заявили, що зафіксували 16 бензовозів з російського конвою 21 грудня.

В РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання і вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.