В УПЦ МП заявили, що не визнають помісну Українську православну церкву

"У сім'ях українців знову почнуться суперечки, будуть знову захоплювати наші храми, брат піде на брата, будуть конфлікти", - заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) заявив, що його церква не визнає помісну Українську православну церкву після дарування їй томосу від Вселенського патріарха.

Про це митрополит заявив в інтерв'ю грецькому агентство церковних новин " Ромфея.

"Наша Церква не визнає цієї дії і не буде співслужити з новою «церквою». Церква – це велика духовна родина, це означає, що більшість наших вірних та парафій залишаться у лоні канонічної Церкви, не зрадять своїх пастирів, яких люблять і за якими йдуть. Деякі підуть, але не багато, підуть головним чином проблемні. В родинах українців знову почнуться суперечки, будуть знову захоплювати наші храми, брат піде на брата, будуть конфлікти. Подібні події ми вже пережили на початку 90-х років минулого століття, коли відбувся розкол", - цитує фрагмент інтерв'ю Паканича інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

За його словами, політики хочуть перейменувати УПЦ МП на Російську церкву в Україні і "хочуть зробити їх чужими".

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Як повідомлялося, вселенський патріархат призначив двох своїх екзархів в Києві в рамках підготовки до надання автокефалії православної церкви в Україні.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

27 липня було оприлюднено послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Української помісній православній церкві. 31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирило заявив, що жодна православна церква не може приймати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви.