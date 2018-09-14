Кирил на позачерговому синоді обговорює прибуття до України константинопольських екзархів

Митрополит УПЦ МП Онуфрій по відеозв'язку розповів, що екзархи вже в Києві і будуть вести переговори з Філаретом і главою Української автокефальної православної церкви Макарієм.

Патріарх російської православної церкви (РПЦ) Кирил зібрав позачергове засідання синоду через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.

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Про це йдеться на сайті Московського патріархату, передає Українська правда. Відкриваючи засідання, Кирил заявив, що "на порядку денному одне питання, пов'язане з реалізацією рішення Константинопольського патріархату про направлення в Україну так званих екзархів".

"Зараз ми маємо достовірну інформацію про те, що вони прибули в Україну і приступили до роботи", - сказав він.

У РПЦ також повідомили, що через стан здоров'я на засіданні не зміг бути присутнім митрополит Київський Онуфрій. З ним довелося спілкуватися по відеозв'язку. Онуфрій розповів синоду, що обидва екзарха Константинопольського патріарха прибули в Україну. "Один призначений вести переговорний процес зі стороною так званого патріарха Філарета, інший - зі стороною "митрополита" Макарія, глави "Української автокефальної православної церкви", - заявив він. "Як представники канонічної церкви в Україні ми з ними спілкуватися не будемо, ну, а за тим, як розвиваються події, будемо стежити", - додав Онуфрій.

Також повідомляється, що на підставі слів Онуфрія синод РПЦ "прийме рішення, що стосуються даної теми".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року.