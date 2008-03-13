Ющенко: зараз йде багато переговорів, щоб забезпечити успіх саміту Україна-НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що на Бухарестському саміті НАТО українська заявка про приєднання нашої країни до Плану дій щодо членства в НАТО буде підтримана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України повідомив на прес-конференції у Брюсселі.

Він підкреслив, що є оптимістом у цьому процесі: «я переконаний, що ми досягнемо свого суверенного бажання приєднатися до плану дій, це питання - в національній компетенції і ми б хотіли, щоб країни, від яких залежить це рішення, підтримали наше суверенне прагнення».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна має багато друзів, багато країн, котрі підтримують її прагнення інтегруватись до Північноатлантичного альянсу. Президент зауважив, що журналісти мають розуміти, що значна частина цих переговорів проводиться непублічно. «Зараз йде багато переговорів, щоб забезпечити успішне проведення саміту Україна-НАТО», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК надіслали лист керівництву НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ. Україна розраховує, що рішення про приєднання може бути ухвалено на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

6 березня керівники МЗС країн-членів НАТО на засіданні в Брюсселі не ухвалили жодного рішення щодо приєднання України до ПДЧ, і розгляд питання автоматично перенесено на саміт НАТО в Бухаресті 2-4 квітня.