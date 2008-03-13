До аудієнції в Ющенка Тимошенко та Дубина дадуть прес-конференцію

Завтра, 14 березня, о 9.30 відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови правління НАК „Нафтогаз України” Олега ДУБИНИ.

Як повідомляє Управління у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, прес-конференція відбудеться в прес-центрі Кабінету Міністрів України (7-й поверх, вхід через 1-й під’їзд).

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ 14 березня, у другій половині дня. Про це він повідомив на прес-конференції у Брюсселі.

В цілому вітаючи домовленості, досягнуті «Нафтогазом України» і «Газпромом» у Москві, він зазначений, що стурбований появою ціни 315 доларів у газових домовленостях України і Росії.

«Це нова обставина, але, як мене переконували в НАК «Нафтогаз України», що ця ціна не буде використана в системі розрахунків, і весь об’єм даної операції буде заміщений через рокіровки газу відповідних українських власників», - сказав Президент України. Водночас він наголосив, що ця ціна не повинна стати базовою під час переговорів щодо формування цін на 2009 рік.