В РФ працюють над визнанням дипломів жителів Донбасу

Про це в інтерв'ю газеті "Известия" повідомив глава відомства Дмитро Ліванов, передає 112 Україна.

"Ми виходимо з того, що в південно-східних регіонах України живуть люди, тісно пов'язані з Росією культурними і кровними узами, і вкрай важливо, щоб вони мали повноцінні права і можливості у сфері освіти", - заявив міністр.

За його словами, в даний час там дуже непроста ситуація у зв'язку з тим, що будівлі навчальних закладів частково зруйновані.

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"Виходячи з цього, ми вважаємо нашим завданням - разом з колегами по уряду - зробити все для того, щоб діти і молодь, які живуть на цій території, здобували повноцінну освіту і мали можливість її продовжити. Зокрема, важливо, щоб випускники шкіл змогли продовжити навчання в російських вишах", - повідомив він.

За словами глави Міносвіти, зараз відомство проводить збір, аналіз інформації, "скільки школярів, вчителів, викладачів, студентів, в якому стані перебувають освітні установи, які їхні потреби в навчальних матеріалах".