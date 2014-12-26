У Росії повідомили, що в 2015 році Крим чекає дефіцит питної води
12:18, 26 грудня 2014Суспільство
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У 2015 році підвищується ризик виникнення НС та подій, пов'язаних з посадкою судна на мілину і порушенням водопостачання в Кримському ФО (водосховища в Керчі, Судаку, Феодосії та Ленінському районі) і Севастополі (Чорноріченське водосховище).
REUTERS
Про це йдеться в прогнозі МНС РФ, повідомляють РИА Новости.
Проблема забезпечення водою стоїть в Криму найбільш гостро. Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді (що використовується, головним чином, для поливу в сільському господарстві) через Північно-Кримський канал.
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Після анексії Криму Росією подача води по цьому каналу була повністю припинена. Найбільш гостро проблема забезпечення питною водою торкнулася міст і населених пунктів південно-східної частини півострова, в тому числі Феодосії, Судака і Керчі.
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