У Росії повідомили, що в 2015 році Крим чекає дефіцит питної води

Про це йдеться в прогнозі МНС РФ, повідомляють РИА Новости.

Проблема забезпечення водою стоїть в Криму найбільш гостро. Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді (що використовується, головним чином, для поливу в сільському господарстві) через Північно-Кримський канал.

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Після анексії Криму Росією подача води по цьому каналу була повністю припинена. Найбільш гостро проблема забезпечення питною водою торкнулася міст і населених пунктів південно-східної частини півострова, в тому числі Феодосії, Судака і Керчі.