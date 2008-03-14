Що важливіше: модернізація військової техніки чи перехід на контрактну армію

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що модернізація і закупівля нової військової техніки є більш пріоритетною, ніж перехід армії на контракт.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі А.ГРИЦЕНКА, про це він сказав під час робочої поїздки до Житомира.

«На сьогоднішній день найпріоритетнішим питанням для ЗСУ є глибока модернізація і закупівля нових зразків військової техніки і озброєння», - сказав А.ГРИЦЕНКО. На його переконання, це стоїть вище над комплектуванням армії військовослужбовцями-контрактниками, оскільки саме нова зброя є одним із привабливих чинників як для військовослужбовців, так і для зміцнення обороноздатності країни в цілому.

А.ГРИЦЕНКО додав, що коли подивитися на сучасні армії передових держав, то бажання військовослужбовців працювати саме із сучасною технікою і технологіями показує, що не тільки за соціальні пільги люди надягають на себе військову форму.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що не випадково профільним комітетом визначена першочерговим питанням саме модернізація існуючих озброєнь, розробка нових зразків на потужностях вітчизняного ОПК і закупівля їх для української армії.