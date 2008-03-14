НАНУ та Академія наук Угорщини видали «Атлас України»

У Посольстві Угорщини в Україні 12 березня відбулась презентація спільного видання Академії наук Угорщини та Національної академії наук України «Атлас України».

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації президент Академії наук Угорщини Сільвестер Е.ВІЗІ зазначив, що атлас є результатом співпраці двох наукових закладів. Атлас містить інформацію про Україну і виданий англійською мовою.

Він також повідомив, що має намір вручити президентові НАНУ Борису ПАТОНУ орден «Наука за суспільство». За словами С.Е.ВІЗІ, таку нагороду вже отримали лідер Російського народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ (Росія) та Президент Італії Джорджо НАПОЛІТАНО.

Він висловив сподівання, що академії наук України та Угорщини у майбутньому співпрацюватимуть ще активніше.

У свою чергу, Б.ПАТОН повідомив, що атлас містить 77 карт і 20 таблиць, а також інформацію про історію України.

«Ми вдячні, що ви взяли участь в цій роботі, щоб показати, якою є Україна, що це слов’янський народ, з яким народ Угорщини хоче співпрацювати», - сказав він.

Б.ПАТОН також повідомив, що 18 березня відбудеться презентація географічного атласу України, створеного НАНУ.