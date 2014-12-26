"Айдарівцю”, якому бойовики відрубали руку за татуювання "Слава Україні”, надали 30 тисяч грн
17:01, 26 грудня 2014Суспільство
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Громада селища Східниця на Львівщині надала матеріальну допомогу бійцю батальйону „Айдар” Василю Пелешу, якому терористи відрубали руку, де було татуювання у вигляді тризубу з написом „Слава Україні!”.
Громада Східниці надала Пелешу 30 тисяч грн / pohlyad.com
Про це повідомили УНІАН у Східницькій селищній раді.
Як розповів селищний голова Східниці Іван Піляк, селищною радою було надано матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень учаснику АТО, бійцю батальйону „Айдар” Пелешу із Самбірського району Львівщини, який потрапив у полон до сепаратистів, де пробув місяць і позбувся правої руки: її відрубали терористи, коли побачили татуювання тризуба і напису «Слава Україні».
19-річний уродженець Самбірського району Пелеш потрапив до полону під час обстрілів під Луганськом у серпні ц. р.
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