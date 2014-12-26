"Айдарівцю”, якому бойовики відрубали руку за татуювання "Слава Україні”, надали 30 тисяч грн

Про це повідомили УНІАН у Східницькій селищній раді.

Як розповів селищний голова Східниці Іван Піляк, селищною радою було надано матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень учаснику АТО, бійцю батальйону „Айдар” Пелешу із Самбірського району Львівщини, який потрапив у полон до сепаратистів, де пробув місяць і позбувся правої руки: її відрубали терористи, коли побачили татуювання тризуба і напису «Слава Україні».

19-річний уродженець Самбірського району Пелеш потрапив до полону під час обстрілів під Луганськом у серпні ц. р.