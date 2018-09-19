Епопея довкола звільнення виховательки за фото у купальнику закінчилася: суд прийняв рішення (відео)

Аби поновитись на посаді, вихователька пішла до суду і виграла його.

Суд оголосив рішення у справі виховательки у селі Бугаївка на Рівненщині Віти Черешньовської, яку звільнили через фото у купальнику.

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Так, завідувачка закладу звільнила Віту за нібито аморальні фото - у купальнику на відпочинку та в червоній сукні з келихом вина, йдеться у сюжеті ТСН.

Аби поновитись на посаді, вихователька пішла до суду і виграла його. Однак завідувачка, прийнявши її на роботу, того ж дня знову звільнила. Від дитсадка вона подала апеляцію на рішення суду першої інстанції та програла. Суд постановив: Черешньовську на посаді поновити.

Як повідомляв УНІАН, директора китайського дитячого садка в місті Шеньчжень звільнили після того, як вона запросила на 1 вересня танцівницю на пілоні.