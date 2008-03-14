Син Кушнарьова: батько вмирав не в лісі, а в будинку Завального
Адвокат провів самостійне розслідування
|Андрій Кушнарьов
Адвокат Завального, якого звинувачють у необережному вбивстві, вважає заяви потерпілих необгрунтованими. «Мені нічого про змову невідомо, справи я ще не бачив. Слідчий порушуючи закон показав матеріали завчасно і лише одній стороні», - говорить Володимир Олевський.
Різко негативно поставився до слів Андрія Кушнарьова і зампрокурора Харківської області Олег Анпілогов: "Хтось несе звичайну маячню, а ми повинні на неї реагувати? Слідство не має в своєму розпорядженні ніяких інших даних, які наводить син, про час, коли був поранений його батько. І судмедекспертиза підтвердила, що все було так, як викладено в матеріалах справи. Тому серйозно заяви Андрія сприймати не можна. Що ж до слів Олевського, то адвокат повинен знати - спочатку з матеріалами слідства знайомлять сторону потерпілого, а потім - обвинуваченого, це процесуальна норма".
Євген Кушнарьов дістав вогнепальне поранення 16 січня 2007 року і помер через день в Ізюмській лікарні.